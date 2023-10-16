https://ria.ru/20231016/genprokuratura-1903101879.html

Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной - РИА Новости, 16.10.2023

Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:03

2023-10-16T17:03

2023-10-16T17:09

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генеральная прокуратура рф

австрия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности так называемой образовательной международной неправительственной организации Central European University, Австрия. В качестве официально декларируемых целей учреждение обозначает продвижение ценностей "открытого общества и демократии" в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза. Его финансирование осуществляется подконтрольными Соросу структурами", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на самом деле организация сосредоточена на на дискредитации СВО и политического руководства России."Так, университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.В Генпрокуратуре рассказали, что к участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные госучреждениями или с теми, кто выступает за проведение СВО."Программы обучения сформированы с акцентом на якобы "военные преступления" России на Украине, "российскую пропаганду", заявления про "второсортность" граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию. Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230718/nezhelatelnaya-1884852484.html

https://ria.ru/20230705/wwf-1882419726.html

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россия, генеральная прокуратура рф, австрия