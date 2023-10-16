Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 16.10.2023 (обновлено: 17:09 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/genprokuratura-1903101879.html
Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной - РИА Новости, 16.10.2023
Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:03
2023-10-16T17:09
россия
генеральная прокуратура рф
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/46/1486374639_0:173:3118:1926_1920x0_80_0_0_6044eb110da5d11406fbeb2116a700aa.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности так называемой образовательной международной неправительственной организации Central European University, Австрия. В качестве официально декларируемых целей учреждение обозначает продвижение ценностей "открытого общества и демократии" в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза. Его финансирование осуществляется подконтрольными Соросу структурами", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на самом деле организация сосредоточена на на дискредитации СВО и политического руководства России."Так, университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.В Генпрокуратуре рассказали, что к участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные госучреждениями или с теми, кто выступает за проведение СВО."Программы обучения сформированы с акцентом на якобы "военные преступления" России на Украине, "российскую пропаганду", заявления про "второсортность" граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию. Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230718/nezhelatelnaya-1884852484.html
https://ria.ru/20230705/wwf-1882419726.html
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/46/1486374639_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_ad8795098aebbe94de2b054ae3fd93cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, австрия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Австрия
Генпрокуратура признала деятельность австрийской НПО нежелательной

ГП признала деятельность австрийской Central European University нежелательной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University, финансируемой структурами американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности так называемой образовательной международной неправительственной организации Central European University, Австрия. В качестве официально декларируемых целей учреждение обозначает продвижение ценностей "открытого общества и демократии" в странах Центральной и Восточной Европы, а также в республиках бывшего Советского Союза. Его финансирование осуществляется подконтрольными Соросу структурами", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Генпрокуратура признала деятельность НПО Wild Salmon Center нежелательной
18 июля, 13:27
Подчеркивается, что на самом деле организация сосредоточена на на дискредитации СВО и политического руководства России.
"Так, университетом запущен ряд образовательных программ для студентов, в которых умышленно обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.
В Генпрокуратуре рассказали, что к участию в подобных программах категорически не допускаются эксперты, связанные госучреждениями или с теми, кто выступает за проведение СВО.
"Программы обучения сформированы с акцентом на якобы "военные преступления" России на Украине, "российскую пропаганду", заявления про "второсортность" граждан Российской Федерации, которые поддерживают специальную военную операцию. Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу", - заключили в ведомстве.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций
5 июля, 17:10
 
РоссияГенеральная прокуратура РФАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала