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Путин и ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
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18:39 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/gaza-1903135978.html
Путин и ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации из сектора Газа
Путин и ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации из сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации из сектора Газа
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:39
2023-10-16T18:39
в мире
израиль
россия
египет
владимир путин
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает пресс-служба Кремля. "В беседе с президентом Египта также затронуты вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/palestina-1903069244.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
израиль
россия
египет
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в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Абдель Фаттах ас-Сиси
Путин и ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации из сектора Газа

Путин и Ас-Сиси обсудили содействие Египта в эвакуации граждан СНГ из Газы

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа, сообщает пресс-служба Кремля.
"В беседе с президентом Египта также затронуты вопросы оказания содействия с египетской стороны в деле эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа", - говорится в сообщении.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
СМИ рассказали об изъяне в плане пропуска палестинцев через КПП "Рафах"
Вчера, 14:57
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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