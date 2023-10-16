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Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 16.10.2023
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14:07 16.10.2023 (обновлено: 14:19 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gaza-1903058788.html
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:19
в мире
сирия
башар асад
владимир путин
россия
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сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера."Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе", - сообщила канцелярия Асада.Также канцелярия добавила, что президенты "отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения".
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
сирия
россия
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в мире, сирия, башар асад, владимир путин, россия, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Россия, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Путин и Асад по телефону обсудили необходимость доставки гумпомощи в сектор Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера.
"Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе", - сообщила канцелярия Асада.
Также канцелярия добавила, что президенты "отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения".
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреСирияБашар АсадВладимир ПутинРоссияИзраильСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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