https://ria.ru/20231016/gaza-1903058788.html
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:07
2023-10-16T14:19
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сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера."Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе", - сообщила канцелярия Асада.Также канцелярия добавила, что президенты "отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения".
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, башар асад, владимир путин, россия, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Россия, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа
Путин и Асад по телефону обсудили необходимость доставки гумпомощи в сектор Газа
КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера.
"Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе", - сообщила канцелярия Асада.
Также канцелярия добавила, что президенты "отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения".
Израиль получил последнее предупреждение