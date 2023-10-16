https://ria.ru/20231016/gaza-1903058788.html

Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа - РИА Новости, 16.10.2023

Путин и Асад обсудили ситуацию в секторе Газа

Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:19

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сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи в анклав, заявила канцелярия сирийского лидера."Между президентами Асадом и Путиным состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили пути прекращения израильской агрессии против сектора Газа и подчеркнули необходимость срочной доставки гуманитарной помощи для гражданского населения в секторе", - сообщила канцелярия Асада.Также канцелярия добавила, что президенты "отметили необходимость остановить израильские обстрелы Газы и перемещение ее населения".

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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россия

израиль

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, башар асад, владимир путин, россия, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году