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ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы - РИА Новости, 16.10.2023
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13:31 16.10.2023 (обновлено: 13:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gaza-1903049239.html
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы - РИА Новости, 16.10.2023
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:31
2023-10-16T13:44
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также ликвидировала несколько бойцов ХАМАС."За последние несколько часов десятки военных командных центров и минометных постов были уничтожены... истребители ЦАХАЛ ликвидировали нескольких террористов ХАМАС на военном объекте, принадлежащем ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Кроме того, армия заявляет, что ударила по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который был убит несколько дней назад.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы

ЦАХАЛ уничтожил десятки постов и командных центров в Газе за последние часы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также ликвидировала несколько бойцов ХАМАС.
"За последние несколько часов десятки военных командных центров и минометных постов были уничтожены... истребители ЦАХАЛ ликвидировали нескольких террористов ХАМАС на военном объекте, принадлежащем ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Кроме того, армия заявляет, что ударила по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который был убит несколько дней назад.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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