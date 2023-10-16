https://ria.ru/20231016/gaza-1903049239.html

ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы

ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы - РИА Новости, 16.10.2023

ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы

Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T13:31

2023-10-16T13:31

2023-10-16T13:44

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также ликвидировала несколько бойцов ХАМАС."За последние несколько часов десятки военных командных центров и минометных постов были уничтожены... истребители ЦАХАЛ ликвидировали нескольких террористов ХАМАС на военном объекте, принадлежащем ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Кроме того, армия заявляет, что ударила по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который был убит несколько дней назад.

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Кирилл Волков

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году