https://ria.ru/20231016/gaza-1903049239.html
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы - РИА Новости, 16.10.2023
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:31
2023-10-16T13:31
2023-10-16T13:44
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также ликвидировала несколько бойцов ХАМАС."За последние несколько часов десятки военных командных центров и минометных постов были уничтожены... истребители ЦАХАЛ ликвидировали нескольких террористов ХАМАС на военном объекте, принадлежащем ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Кроме того, армия заявляет, что ударила по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который был убит несколько дней назад.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e990fb1fd7fc5f6160bcee65fdce852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об уничтожении десятков постов в Газе за последние часы
ЦАХАЛ уничтожил десятки постов и командных центров в Газе за последние часы
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за последние несколько часов уничтожила десятки постов и командных центров в секторе Газа, а также ликвидировала несколько бойцов ХАМАС.
"За последние несколько часов десятки военных командных центров и минометных постов были уничтожены... истребители ЦАХАЛ ликвидировали нескольких террористов ХАМАС на военном объекте, принадлежащем ХАМАС", - говорится в сообщении армии. Кроме того, армия заявляет, что ударила по командному центру командира роты элитного подразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который был убит несколько дней назад.
Израиль получил последнее предупреждение