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В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
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11:35 16.10.2023 (обновлено: 12:48 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gaza-1903014667.html
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе - РИА Новости, 16.10.2023
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе
Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов", заявил РИА Новости первый РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:35
2023-10-16T12:48
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов", заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.&quot;Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, фронт сопротивления Палестины "практически не имеет границ" и где бы Израиль с ним ни столкнулся, он "обязательно подвергнется нападению с его стороны".Азизи добавил, что боевые действия на нескольких фронтах "могут привести к падению израильской власти и государственности".Ранее в постпредстве Тегерана при ООН заявили РИА Новости, что иранская армия при начале израильской наземной операции в Газе не вступит в бой, если не будет атакована территория Исламской Республики. В то же время издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран через дипломатические каналы направил Израилю послание, что не хочет превращения арабо-израильского конфликта в региональную войну, однако будет вынужден вмешаться, если Тель-Авив пойдет в наступление.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231015/iran-1902925948.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

В парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией

© AFP 2023 / YURI CORTEZИзраильская военная техника недалеко от границы с сектором Газа
Израильская военная техника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / YURI CORTEZ
Израильская военная техника недалеко от границы с сектором Газа
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов", заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
«

"Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас", — сказал собеседник агентства.

По его словам, фронт сопротивления Палестины "практически не имеет границ" и где бы Израиль с ним ни столкнулся, он "обязательно подвергнется нападению с его стороны".
Азизи добавил, что боевые действия на нескольких фронтах "могут привести к падению израильской власти и государственности".
Ранее в постпредстве Тегерана при ООН заявили РИА Новости, что иранская армия при начале израильской наземной операции в Газе не вступит в бой, если не будет атакована территория Исламской Республики.
В то же время издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран через дипломатические каналы направил Израилю послание, что не хочет превращения арабо-израильского конфликта в региональную войну, однако будет вынужден вмешаться, если Тель-Авив пойдет в наступление.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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