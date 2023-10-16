https://ria.ru/20231016/gaza-1903014667.html

В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе - РИА Новости, 16.10.2023

В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов", заявил РИА Новости первый РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:35

2023-10-16T11:35

2023-10-16T12:48

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Для Тегерана наземная операция Израиля в секторе Газа станет красной линией, такое развитие событий чревато "открытием новых фронтов", заявил РИА Новости первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи."Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас", — сказал собеседник агентства.По его словам, фронт сопротивления Палестины "практически не имеет границ" и где бы Израиль с ним ни столкнулся, он "обязательно подвергнется нападению с его стороны".Азизи добавил, что боевые действия на нескольких фронтах "могут привести к падению израильской власти и государственности".Ранее в постпредстве Тегерана при ООН заявили РИА Новости, что иранская армия при начале израильской наземной операции в Газе не вступит в бой, если не будет атакована территория Исламской Республики. В то же время издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран через дипломатические каналы направил Израилю послание, что не хочет превращения арабо-израильского конфликта в региональную войну, однако будет вынужден вмешаться, если Тель-Авив пойдет в наступление.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231015/iran-1902925948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году