https://ria.ru/20231016/gaza-1902970491.html

Постпред Израиля в ООН заявил о незаинтересованности в оккупации Газы

Постпред Израиля в ООН заявил о незаинтересованности в оккупации Газы - РИА Новости, 16.10.2023

Постпред Израиля в ООН заявил о незаинтересованности в оккупации Газы

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью телеканалу CNN заявил, что у Израиля нет намерений оккупировать сектор Газа, но страна сделает все РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:17

2023-10-16T06:17

2023-10-16T06:17

в мире

израиль

палестина

сектор газа

джо байден

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779862_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f85e7d9dfff86ee9854644130e683a3c.jpg

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью телеканалу CNN заявил, что у Израиля нет намерений оккупировать сектор Газа, но страна сделает все возможное для уничтожения ХАМАС. "У нас нет намерений оккупировать Газу или оставаться в Газе, но, так как мы сражаемся за свое выживание, а как заявил сам президент (США Джо Байден – ред.), единственный путь – уничтожение ХАМАС, то нам придется сделать все возможное, чтобы уничтожить их силы", - сказал он. По словам Эрдана, главным приоритетом Израиля остается возвращение заложников, взятых в плен ХАМАС и вывезенных на территорию сектора Газа. Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой. При этом он отметил, что должен быть уничтожен ХАМАС, но не Палестинская автономия. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году