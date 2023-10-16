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Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта
Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 16.10.2023
Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта
Эскалация между Палестиной и Израилем имеет тенденцию к обострению, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:58
2023-10-16T15:58
2023-10-16T16:06
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
цены на нефть
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сергей рябков
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Эскалация между Палестиной и Израилем имеет тенденцию к обострению, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По нашей оценке, ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению", - сказал Рябков в ходе совещания по оперативным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, цены на нефть, россия, палестина, израиль, сергей рябков, владимир путин
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Цены на нефть, Россия, Палестина, Израиль, Сергей Рябков, Владимир Путин
Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта
Рябков: палестино-израильская эскалация имеет тенденцию к обострению