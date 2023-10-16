https://ria.ru/20231016/eskalatsiya-1903083922.html

Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта

Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 16.10.2023

Рябков прокомментировал эскалацию палестино-израильского конфликта

Эскалация между Палестиной и Израилем имеет тенденцию к обострению, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:58

2023-10-16T15:58

2023-10-16T16:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

цены на нефть

россия

палестина

израиль

сергей рябков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903050199_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_65b4f2c6971c05fb4f87227d643423bf.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Эскалация между Палестиной и Израилем имеет тенденцию к обострению, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По нашей оценке, ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению", - сказал Рябков в ходе совещания по оперативным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

россия

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, цены на нефть, россия, палестина, израиль, сергей рябков, владимир путин