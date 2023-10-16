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Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023
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03:15 16.10.2023 (обновлено: 09:24 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ekvador-1902966337.html
Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023
Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора
Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие" побеждает на выборах президента Эквадора, становясь самым молодым главой государства,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:15
2023-10-16T09:24
в мире
эквадор
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие" побеждает на выборах президента Эквадора, становясь самым молодым главой государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 51,30% голосов. Нобоа набирает 52,69%, его соперница Луиса Гонсалес от движения "Гражданская революция" - 47,31%. Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года и по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. В середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора

Даниэль Нобоа побеждает на выборах президента Эквадора, обработан 51% голосов

© AFP 2023 / Marcos PinКандидат в президенты Эквадора от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа
Кандидат в президенты Эквадора от альянса Национальное демократическое действие Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / Marcos Pin
Кандидат в президенты Эквадора от альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие" побеждает на выборах президента Эквадора, становясь самым молодым главой государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 51,30% голосов.
Нобоа набирает 52,69%, его соперница Луиса Гонсалес от движения "Гражданская революция" - 47,31%.
Сотрудники Национального избирательного совета во время подготовки к президентским выборам в Эквадоре - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Процедура выборов президента Эквадора
20 августа, 01:29
Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года и по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. В середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
 
В миреЭквадорГильермо Лассо
 
 
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