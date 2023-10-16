https://ria.ru/20231016/ekvador-1902966337.html

Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора

Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 16.10.2023

Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора

Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие" побеждает на выборах президента Эквадора, становясь самым молодым главой государства,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:15

2023-10-16T03:15

2023-10-16T09:24

в мире

эквадор

гильермо лассо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие" побеждает на выборах президента Эквадора, становясь самым молодым главой государства, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 51,30% голосов. Нобоа набирает 52,69%, его соперница Луиса Гонсалес от движения "Гражданская революция" - 47,31%. Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года и по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. В середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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в мире, эквадор, гильермо лассо