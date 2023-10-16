https://ria.ru/20231016/ekvador-1902961063.html

В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента

В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023

В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента

Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T01:41

2023-10-16T01:41

2023-10-16T01:41

в мире

эквадор

гильермо лассо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Эквадора. Во второй тур прошли Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция" и Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие", который, согласно всем опросам общественного мнения, был аутсайдером избирательной кампании. Таким образом, эквадорцы в воскресенье выбирают между первой женщиной-президентом и самым молодым лидером. Выборы в Эквадоре проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга сторонников, это трагическое событие стало ярким отражением тяжёлой криминальной обстановки в стране. Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.

https://ria.ru/20231004/ekvador-1900313179.html

https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html

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в мире, эквадор, гильермо лассо