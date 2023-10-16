https://ria.ru/20231016/ekvador-1902961063.html
В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента
В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 16.10.2023
В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T01:41
2023-10-16T01:41
2023-10-16T01:41
в мире
эквадор
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Эквадора. Во второй тур прошли Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция" и Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие", который, согласно всем опросам общественного мнения, был аутсайдером избирательной кампании. Таким образом, эквадорцы в воскресенье выбирают между первой женщиной-президентом и самым молодым лидером. Выборы в Эквадоре проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга сторонников, это трагическое событие стало ярким отражением тяжёлой криминальной обстановки в стране. Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
https://ria.ru/20231004/ekvador-1900313179.html
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента
В Эквадоре завершилось голосование на выборах президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Эквадора.
Во второй тур прошли Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция" и Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие", который, согласно всем опросам общественного мнения, был аутсайдером избирательной кампании.
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Таким образом, эквадорцы в воскресенье выбирают между первой женщиной-президентом и самым молодым лидером.
Выборы в Эквадоре проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга сторонников, это трагическое событие стало ярким отражением тяжёлой криминальной обстановки в стране.
Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. Дело в том, что в середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо
издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
Процедура выборов президента Эквадора