https://ria.ru/20231016/efimov-1902648060.html

Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ

Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ - РИА Новости, 16.10.2023

Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ

Свыше полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере столицы по программе реновации в рамках реализации проекта комплексного развития... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:10

2023-10-16T10:10

2023-10-16T10:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Свыше полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере столицы по программе реновации в рамках реализации проекта комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Свыше 535 тысяч квадратных метров недвижимости, предназначенной для переселения горожан из старых домов, построят в районах Войковский, Головинский, Коптево, а также в Восточном и Западном Дегунине", - сообщил Ефимов.Сегодня силами инвесторами реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают, в том числе, и строительство нового, удобного жилья на месте бывших промзон "Вагоноремонт", "Автомоторная", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы"."По итогам реализации проектов жители севера столицы получат обновленные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.Как сообщил министр, помимо жилья, в рамках проекта комплексного развития территорий будет построено более одного миллиона квадратных метров промышленных и социальных объектов – технопарк, логистический центр, детские сады, школы, поликлиники.Всего в столице в настоящее время в рамках КРТ строится 188 объектов на площади 2,45 тысячи гектаров. Это и многофункциональные городские кварталы со всей инфраструктурой, и новые дороги.

https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман