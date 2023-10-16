https://ria.ru/20231016/efimov-1902648060.html
Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ
Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ - РИА Новости, 16.10.2023
Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ
Свыше полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере столицы по программе реновации в рамках реализации проекта комплексного развития... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:10
2023-10-16T10:10
2023-10-16T10:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Свыше полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере столицы по программе реновации в рамках реализации проекта комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Свыше 535 тысяч квадратных метров недвижимости, предназначенной для переселения горожан из старых домов, построят в районах Войковский, Головинский, Коптево, а также в Восточном и Западном Дегунине", - сообщил Ефимов.Сегодня силами инвесторами реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают, в том числе, и строительство нового, удобного жилья на месте бывших промзон "Вагоноремонт", "Автомоторная", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы"."По итогам реализации проектов жители севера столицы получат обновленные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.Как сообщил министр, помимо жилья, в рамках проекта комплексного развития территорий будет построено более одного миллиона квадратных метров промышленных и социальных объектов – технопарк, логистический центр, детские сады, школы, поликлиники.Всего в столице в настоящее время в рамках КРТ строится 188 объектов на площади 2,45 тысячи гектаров. Это и многофункциональные городские кварталы со всей инфраструктурой, и новые дороги.
https://ria.ru/20231010/efimov-1901608626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман
Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ
Ефимов: на севере Москвы возведут жилье для реновации по программе КРТ
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Свыше полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере столицы по программе реновации в рамках реализации проекта комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Свыше 535 тысяч квадратных метров недвижимости, предназначенной для переселения горожан из старых домов, построят в районах Войковский, Головинский, Коптево, а также в Восточном и Западном Дегунине", - сообщил Ефимов.
Сегодня силами инвесторами реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают, в том числе, и строительство нового, удобного жилья на месте бывших промзон "Вагоноремонт", "Автомоторная", "Братцево", "Дегунино-Лихоборы".
"По итогам реализации проектов жители севера столицы получат обновленные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман
.
Как сообщил министр, помимо жилья, в рамках проекта комплексного развития территорий будет построено более одного миллиона квадратных метров промышленных и социальных объектов – технопарк, логистический центр, детские сады, школы, поликлиники.
Всего в столице в настоящее время в рамках КРТ строится 188 объектов на площади 2,45 тысячи гектаров. Это и многофункциональные городские кварталы со всей инфраструктурой, и новые дороги.
Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты