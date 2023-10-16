Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента
Майя Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность всего континента
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента.
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"Сегодня я нахожусь с официальным визитом в Праге по приглашению президента Петра Павела. В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского Союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути", - написала Санду на своей странице в Facebook*.
Она отметила, что на этой неделе в Чехии проходит заседание молдавско-чешской межправительственной комиссии и форум деловых людей обеих стран.
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"События этой недели являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений. С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи", - отметила президент.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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