https://ria.ru/20231016/bezopasnost-1903133982.html

Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента

Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента - РИА Новости, 16.10.2023

Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента

Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:37

2023-10-16T18:37

2023-10-16T18:37

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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента. "Сегодня я нахожусь с официальным визитом в Праге по приглашению президента Петра Павела. В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского Союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути", - написала Санду на своей странице в Facebook*. Она отметила, что на этой неделе в Чехии проходит заседание молдавско-чешской межправительственной комиссии и форум деловых людей обеих стран. "События этой недели являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений. С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи", - отметила президент. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231015/moldavia-1902900634.html

https://ria.ru/20231015/es-1902872823.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, facebook, петр павел, чехия, прага, еврокомиссия