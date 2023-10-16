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Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента - РИА Новости, 16.10.2023
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18:37 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/bezopasnost-1903133982.html
Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента
Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента - РИА Новости, 16.10.2023
Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента
Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:37
2023-10-16T18:37
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента. "Сегодня я нахожусь с официальным визитом в Праге по приглашению президента Петра Павела. В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского Союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути", - написала Санду на своей странице в Facebook*. Она отметила, что на этой неделе в Чехии проходит заседание молдавско-чешской межправительственной комиссии и форум деловых людей обеих стран. "События этой недели являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений. С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи", - отметила президент. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231015/moldavia-1902900634.html
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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, facebook, петр павел, чехия, прага, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Facebook, Петр Павел, Чехия, Прага, Еврокомиссия
Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность континента

Майя Санду назвала расширение ЕС инвестицией в безопасность всего континента

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду считает, что расширение Европейского союза является инвестицией в безопасность всего европейского континента.
«
"Сегодня я нахожусь с официальным визитом в Праге по приглашению президента Петра Павела. В беседе с моим чешским коллегой мы подтвердили наше общее видение того, что расширение Европейского Союза является инвестицией в безопасность всего континента. Молдавия благодарна Чехии за поддержку нашего европейского пути", - написала Санду на своей странице в Facebook*.
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Она отметила, что на этой неделе в Чехии проходит заседание молдавско-чешской межправительственной комиссии и форум деловых людей обеих стран.
«
"События этой недели являются доказательством тесных и теплых двусторонних отношений. С президентом Павелом мы обсудили пути углубления экономического сотрудничества. Я выразила надежду, что Молдавия и дальше останется приоритетом чешской помощи", - отметила президент.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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