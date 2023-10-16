https://ria.ru/20231016/bayden-1902963934.html

Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен

Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен - РИА Новости, 16.10.2023

Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:29

2023-10-16T02:29

2023-10-16T02:45

в мире

сша

израиль

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия. "Да, я так считаю", - сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. "Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан", - сказал Байден.

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в мире, сша, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году