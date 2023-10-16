Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 16.10.2023 (обновлено: 02:45 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/bayden-1902963934.html
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен - РИА Новости, 16.10.2023
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:29
2023-10-16T02:45
в мире
сша
израиль
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия. "Да, я так считаю", - сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. "Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан", - сказал Байден.
https://ria.ru/20231016/ssha-1902963821.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен

Байден: ХАМАС должен быть уничтожен, но не Палестинская автономия

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия.
"Да, я так считаю", - сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.
Авианосец ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Байден заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке
Вчера, 02:27
"Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан", - сказал Байден.
 
В миреСШАИзраильДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала