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На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 16.10.2023 (обновлено: 14:19 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ataki-1903059714.html
На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023
На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении около 150 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:11
2023-10-16T14:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении около 150 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903060199.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили 2 атаки штурмовиков ВСУ и "Азова"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ
Самоходный миномет 2с4 Тюльпан ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении около 150 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
«
"Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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