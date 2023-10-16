https://ria.ru/20231016/ataki-1903059714.html

На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.10.2023

На Краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении около 150 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:11

2023-10-16T14:11

2023-10-16T14:19

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении около 150 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-30", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества. Также, в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903060199.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика