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На Донецком направлении отбили десять атак украинских войск

На Донецком направлении отбили десять атак украинских войск - РИА Новости, 16.10.2023

На Донецком направлении отбили десять атак украинских войск

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила 10 атак ВСУ, Украина потеряла до 460 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 23 единицы... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:13

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки на донецком направлении отразила 10 атак ВСУ, Украина потеряла до 460 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 23 единицы техники, включая три гаубицы западного производства, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Марьинка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, штурмовая авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Курдюмовки, Белой горы и Георгиевки в ДНР. Также в районе Славянска в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 460 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, а также самоходная гаубица "Акация", - уточнили в ведомстве.

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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина