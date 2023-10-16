https://ria.ru/20231016/ashkelon-1903057592.html

В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога

В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога - РИА Новости, 16.10.2023

В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в районе, прилегающем к сектору Газа, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:03

2023-10-16T14:03

2023-10-16T14:12

ашкелон

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в районе, прилегающем к сектору Газа, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении армии.Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.

https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903049341.html

ашкелон

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире