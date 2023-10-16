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В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога - РИА Новости, 16.10.2023
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14:03 16.10.2023 (обновлено: 14:12 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ashkelon-1903057592.html
В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога
В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога - РИА Новости, 16.10.2023
В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в районе, прилегающем к сектору Газа, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:03
2023-10-16T14:12
ашкелон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в районе, прилегающем к сектору Газа, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении армии.Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903049341.html
ашкелон
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ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ашкелон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога

Армия Израиля сообщила о воздушной тревоге в Ашкелоне

© AP Photo / Tsafrir AbayovПоврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
Поврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Поврежденные автомобили в городе Ашкелон на юге Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в районе, прилегающем к сектору Газа, следует из сообщения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе, прилегающем к сектору Газа", - говорится в сообщении армии.
Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.
Израильские военные ведут обстрел территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Вчера, 13:32
 
АшкелонИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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