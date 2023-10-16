https://ria.ru/20231016/akhtisaari-1903001783.html

Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари - РИА Новости, 16.10.2023

Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

Умер десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари, сообщила канцелярия главы республики. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:26

2023-10-16T10:26

2023-10-16T11:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 окт - РИА Новости. Умер десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари, сообщила канцелярия главы республики. "Президенту Ахтисаари на момент смерти было 86 лет", — уточнили в ведомстве. Он умер сегодня в 6:40 в Хельсинки.Свои соболезнования высказал действующий президент Саули Ниинистё. Он отметил, что Ахтисаари "верил в людей, цивилизацию и добро и прожил великую, замечательную жизнь".По его словам, покойный был президентом времен перемен, когда страна вошла в "глобальную эру ЕС".Мартти Ахтисаари занимал пост главы государства в 1994-2000 годах. До этого он работал на важных должностях в МИД Финляндии и в ООН. После своего президентства политик основал организацию по мирному посредничеству CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари и работал на международных мирных переговорах и посреднических позициях. В знак признания его многолетней работы на благо мира президент Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, марти ахтисаари