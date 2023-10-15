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В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 15.10.2023 (обновлено: 23:29 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/zhurnalist-1902953118.html
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik - РИА Новости, 15.10.2023
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik
В Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона ВСУ, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:12
2023-10-15T23:29
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона ВСУ, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".&quot;Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей. И вот провел&quot;, — сказала медиаменеджер.Журналист по-прежнему находится в коме, уточнила главный редактор "России сегодня"."И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление", — добавила Симоньян.В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Тем не менее медики отмечают, что состояние его стабильно.Вскоре после случившегося Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
https://ria.ru/20231013/soboleznovaniya-1902630625.html
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белгород, украина, киев, вячеслав гладков, маргарита симоньян, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
Белгород, Украина, Киев, Вячеслав Гладков, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik

В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik Акифи

© SputnikХайбар Акифи
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Sputnik
Хайбар Акифи
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона ВСУ, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
«

"Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей. И вот провел", — сказала медиаменеджер.

Журналист по-прежнему находится в коме, уточнила главный редактор "России сегодня".
"И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление", — добавила Симоньян.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 15:12
В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Тем не менее медики отмечают, что состояние его стабильно.
Вскоре после случившегося Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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13 октября, 18:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородУкраинаКиевВячеслав ГладковМаргарита СимоньянДмитрий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
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