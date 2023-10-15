В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik
В Белгороде похоронили семью раненного при атаке ВСУ журналиста Sputnik Акифи
© SputnikХайбар Акифи
© Sputnik
Хайбар Акифи
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт — РИА Новости. В Белгороде похоронили семью сотрудника Sputnik Хайбара Акифи, погибшую при ударе дрона ВСУ, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
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"Вчера в Белгороде похоронили семью нашего сотрудника Хайбара Акифи. Похоронили его четырехлетнюю дочь Амину, похоронили его тестя с тещей. Мама Амины — Олеся — не смогла прийти на похороны единственной дочери Амины, потому что она сама находится в шоковом состоянии в больнице, а наш корреспондент, он сам афганец, приехал навестить семью, провести пару дней с семьей. И вот провел", — сказала медиаменеджер.
Журналист по-прежнему находится в коме, уточнила главный редактор "России сегодня".
"И врачи не знают, выйдет он из этой комы или нет. И он не знает, что семьи у него больше нет. Что семью его убила Украина, убил Киев, убил (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский, убила та самая Украина, которая, сейчас уже понятно, слава богу, с треском проиграла свое контрнаступление", — добавила Симоньян.
В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Тем не менее медики отмечают, что состояние его стабильно.
Вскоре после случившегося Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.