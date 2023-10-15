"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского
Бывший эксперт Пентагона Пайн: наглость Зеленского отталкивает союзников
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — отметил он.
По мнению эксперта, поведение Зеленского привело к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что был момент, когда отношения между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.
Кроме того, спикер обратил внимание, что в последнее время у Киева были проблемы с Польшей — в частности, Варшава грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать.
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"Зеленский ведет себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даем ему все то, что он хочет", — резюмировал он.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в сентябре из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.