https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902946647.html

"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского

"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023

"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского

Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T21:52

2023-10-15T21:52

2023-10-15T23:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — отметил он.По мнению эксперта, поведение Зеленского привело к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что был момент, когда отношения между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.Кроме того, спикер обратил внимание, что в последнее время у Киева были проблемы с Польшей — в частности, Варшава грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать."Зеленский ведет себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даем ему все то, что он хочет", — резюмировал он.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в сентябре из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20231015/putin-1902935185.html

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html

украина

киев

польша

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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16, всемирная торговая организация (вто)