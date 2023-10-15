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"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 15.10.2023 (обновлено: 23:29 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902946647.html
"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского
"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023
"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского
Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T21:52
2023-10-15T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
польша
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. &lt;…&gt; Он безумно неблагодарный. &lt;…&gt; Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — отметил он.По мнению эксперта, поведение Зеленского привело к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что был момент, когда отношения между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.Кроме того, спикер обратил внимание, что в последнее время у Киева были проблемы с Польшей — в частности, Варшава грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать."Зеленский ведет себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даем ему все то, что он хочет", — резюмировал он.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в сентябре из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20231015/putin-1902935185.html
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в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, f-16, всемирная торговая организация (вто)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, F-16, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Это унизительно". В США возмутились поведением Зеленского

Бывший эксперт Пентагона Пайн: наглость Зеленского отталкивает союзников

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Постоянные требования президента Владимира Зеленского поставить все больше Украине помощи отталкивают западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я думаю, что Зеленский — он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. <…> Он безумно неблагодарный. <…> Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе", — отметил он.
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По мнению эксперта, поведение Зеленского привело к разногласиям даже с президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что был момент, когда отношения между двумя политиками ухудшились из-за требований поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams.
Кроме того, спикер обратил внимание, что в последнее время у Киева были проблемы с Польшей — в частности, Варшава грозилась прекратить военные поставки. Такую ситуацию Пайн объяснил тем, что с Зеленским очень сложно сотрудничать.
«
"Зеленский ведет себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даем ему все то, что он хочет", — резюмировал он.
Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в сентябре из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныF-16Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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