https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902873103.html

Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину

Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину - РИА Новости, 15.10.2023

Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину

Попытки президента Украины Владимира Зеленского обвинить российского лидера Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке стали отчаянной попыткой... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:39

2023-10-15T10:39

2023-10-15T11:21

в мире

украина

владимир зеленский

израиль

сектор газа

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского обвинить российского лидера Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке стали отчаянной попыткой вернуть себе внимание западных партнеров, заявил в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner американский журналист Макс Блюменталь."Это отголосок антироссийской истерии и попытка затащить мир обратно в его (Зеленского. — Прим. ред.) конфликт с Россией и привлечь к себе внимание", — сказал он.Журналист назвал Израиль в основном пророссийски настроенным государством, которое придерживалось нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, что выводило Зеленского из себя.Россия делает все, чтобы не допустить разжигания регионального конфликта на Ближнем Востоке, поэтому любые обвинения в адрес Путина в происходящем в Израиле беспочвенны, заключил Блюменталь.На этой неделе Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

украина

израиль

сектор газа

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в мире, украина, владимир зеленский, израиль, сектор газа, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году