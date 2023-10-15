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Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину - РИА Новости, 15.10.2023
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10:39 15.10.2023 (обновлено: 11:21 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902873103.html
Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину
Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину - РИА Новости, 15.10.2023
Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину
Попытки президента Украины Владимира Зеленского обвинить российского лидера Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке стали отчаянной попыткой... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:39
2023-10-15T11:21
в мире
украина
владимир зеленский
израиль
сектор газа
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского обвинить российского лидера Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке стали отчаянной попыткой вернуть себе внимание западных партнеров, заявил в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner американский журналист Макс Блюменталь."Это отголосок антироссийской истерии и попытка затащить мир обратно в его (Зеленского. — Прим. ред.) конфликт с Россией и привлечь к себе внимание", — сказал он.Журналист назвал Израиль в основном пророссийски настроенным государством, которое придерживалось нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, что выводило Зеленского из себя.Россия делает все, чтобы не допустить разжигания регионального конфликта на Ближнем Востоке, поэтому любые обвинения в адрес Путина в происходящем в Израиле беспочвенны, заключил Блюменталь.На этой неделе Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
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украина
израиль
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в мире, украина, владимир зеленский, израиль, сектор газа, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Израиль, Сектор Газа, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Паника заставила Зеленского "обратиться" к Путину

Журналист Блюменталь: обвиняя Путина, Зеленский пытается вернуть к себе внимание

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Попытки президента Украины Владимира Зеленского обвинить российского лидера Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке стали отчаянной попыткой вернуть себе внимание западных партнеров, заявил в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner американский журналист Макс Блюменталь.
"Это отголосок антироссийской истерии и попытка затащить мир обратно в его (Зеленского. — Прим. ред.) конфликт с Россией и привлечь к себе внимание", — сказал он.
Журналист назвал Израиль в основном пророссийски настроенным государством, которое придерживалось нейтральной позиции в российско-украинском конфликте, что выводило Зеленского из себя.
Россия делает все, чтобы не допустить разжигания регионального конфликта на Ближнем Востоке, поэтому любые обвинения в адрес Путина в происходящем в Израиле беспочвенны, заключил Блюменталь.
На этой неделе Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника и перенаправить всю помощь Израилю вместо Украины.
Израильские солдаты патрулируют дорогу возле границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине
10 октября, 08:49
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИзраильСектор ГазаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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