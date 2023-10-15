https://ria.ru/20231015/zasedanie-1902954410.html

Ирак призвал созвать сессию Союза арабских парламентов по ситуации в Газе

Ирак призвал созвать сессию Союза арабских парламентов по ситуации в Газе - РИА Новости, 15.10.2023

Ирак призвал созвать сессию Союза арабских парламентов по ситуации в Газе

Парламент Ирака на специальном заседании по поводу ситуации в Палестине призвал созвать экстренную сессию Союза арабских парламентов в Багдаде для выработки... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:27

2023-10-15T23:27

2023-10-15T23:28

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БАГДАД, 15 окт - РИА Новости. Парламент Ирака на специальном заседании по поводу ситуации в Палестине призвал созвать экстренную сессию Союза арабских парламентов в Багдаде для выработки позиции в отношении происходящего в секторе Газа, говорится в решении парламента, полученном РИА Новости. "На своем заседании Палата представителей Ирака осудила политику убийств, насильственного перемещения палестинцев и сноса домов, подтвердив право палестинцев защищать свои отнятые земли и права. Мы призываем иракское правительство принять все меры для оказания поддержки и помощи палестинскому народу, особенно в секторе Газа. Призвать братские арабские парламенты провести чрезвычайную сессию Союза арабских парламентов в Багдаде, чтобы занять позицию, которая отражала бы волю арабских народов", - отмечается в решении парламента. Кроме того, парламент Ирака призвал ООН "немедленно начать работать над открытием пунктов доставки гуманитарной помощи палестинскому народу, а также взять на себя ответственность и предпринять все необходимые действия, чтобы остановить эскалацию, убийства и перемещение палестинского народа". Иракское законодательное собрание также приняло решение открыть официальные учреждения для сбора государственных и частных пожертвований для помощи палестинскому народу. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, ирак, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году