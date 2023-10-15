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Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2023
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09:49 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867682.html
Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны
Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2023
Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны
Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде с Украины по причине отсутствия оснований для этого или необходимых разрешительных документов, сообщил... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:49
2023-10-15T09:49
в мире
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украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде с Украины по причине отсутствия оснований для этого или необходимых разрешительных документов, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Демченко 6 октября заявлял, что около 2 тысяч чиновников не выпустили с Украины с начала года. "Каждые сутки 100-150 лиц получают отказ в пересечении границы, когда они пребывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований для пересечения границы. Они не попадают под категорию правил пересечения границы, не имеют разрешительных документов или документы не отвечают условиям разрешающим пересечение границы", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html
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в мире, здоровье - общество, украина, андрей демченко, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны

На Украине более сотни человек ежедневно получают отказ на выезд из страны

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде с Украины по причине отсутствия оснований для этого или необходимых разрешительных документов, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
Демченко 6 октября заявлял, что около 2 тысяч чиновников не выпустили с Украины с начала года.
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"Каждые сутки 100-150 лиц получают отказ в пересечении границы, когда они пребывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований для пересечения границы. Они не попадают под категорию правил пересечения границы, не имеют разрешительных документов или документы не отвечают условиям разрешающим пересечение границы", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
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