https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867682.html

Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны

Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2023

Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны

Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде с Украины по причине отсутствия оснований для этого или необходимых разрешительных документов, сообщил... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:49

2023-10-15T09:49

2023-10-15T09:49

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ежедневно 100–150 человек получают отказ в выезде с Украины по причине отсутствия оснований для этого или необходимых разрешительных документов, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Демченко 6 октября заявлял, что около 2 тысяч чиновников не выпустили с Украины с начала года. "Каждые сутки 100-150 лиц получают отказ в пересечении границы, когда они пребывают в пункты пропуска, но не имеют законных оснований для пересечения границы. Они не попадают под категорию правил пересечения границы, не имеют разрешительных документов или документы не отвечают условиям разрешающим пересечение границы", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и правоохранителям выезд за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Согласно решению СНБО, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины только в служебные командировки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.

https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902156887.html

https://ria.ru/20231012/ukraintsy-1902366506.html

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в мире, здоровье - общество, украина, андрей демченко, владимир зеленский, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины