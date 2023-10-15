https://ria.ru/20231015/terakt-1902904377.html

В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки

В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки - РИА Новости, 15.10.2023

В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки

Русские соотечественники Абхазии почтили память бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей пятьдесят три года назад при попытке предотвращения теракта на борту... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:43

2023-10-15T15:43

2023-10-15T15:43

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СУХУМ, 15 окт - РИА Новости. Русские соотечественники Абхазии почтили память бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей пятьдесят три года назад при попытке предотвращения теракта на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар, сообщает пресс-служба Ассоциации российских соотечественников. Надежда Курченко была проводником Сухумского авиационного отряда. Погибла 15 октября 1970 года в возрасте 19 лет, пытаясь предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар. Посмертно награждена Орденом Красного Знамени. "Члены Ассоциации российских соотечественников Абхазии возложили цветы к бюсту бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей ровно 53 года назад при попытке предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар", - говорится в сообщении. В возложении, которое прошло в парке имени Надежды Курченко, приняли участие руководители таких общественных организаций как "Гулрыпш. Россодружество", "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия", ветеранского движения "Надежда", благотворительного фонда "Поддержка" и культурного фонда "Платформа". Соотечественники возложили цветы и почтили память Надежды Курченко минутой молчания. Курченко была похоронена в Сухуме, в парке, который позже назвали в ее честь. Через 20 лет по просьбе матери бортпроводницы прах Курченко был перезахоронен в городе Глазов.

https://ria.ru/20230903/vakhta-1893959840.html

https://ria.ru/20230920/strelba-1897468793.html

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в мире, сухум, абхазия, батуми, общество