https://ria.ru/20231015/terakt-1902904377.html
В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки
В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки - РИА Новости, 15.10.2023
В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки
Русские соотечественники Абхазии почтили память бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей пятьдесят три года назад при попытке предотвращения теракта на борту... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:43
2023-10-15T15:43
2023-10-15T15:43
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СУХУМ, 15 окт - РИА Новости. Русские соотечественники Абхазии почтили память бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей пятьдесят три года назад при попытке предотвращения теракта на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар, сообщает пресс-служба Ассоциации российских соотечественников. Надежда Курченко была проводником Сухумского авиационного отряда. Погибла 15 октября 1970 года в возрасте 19 лет, пытаясь предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар. Посмертно награждена Орденом Красного Знамени. "Члены Ассоциации российских соотечественников Абхазии возложили цветы к бюсту бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей ровно 53 года назад при попытке предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар", - говорится в сообщении. В возложении, которое прошло в парке имени Надежды Курченко, приняли участие руководители таких общественных организаций как "Гулрыпш. Россодружество", "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия", ветеранского движения "Надежда", благотворительного фонда "Поддержка" и культурного фонда "Платформа". Соотечественники возложили цветы и почтили память Надежды Курченко минутой молчания. Курченко была похоронена в Сухуме, в парке, который позже назвали в ее честь. Через 20 лет по просьбе матери бортпроводницы прах Курченко был перезахоронен в городе Глазов.
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в мире, сухум, абхазия, батуми, общество
В мире, Сухум, Абхазия, Батуми, Общество
В Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки
Русские соотечественники Абхазии почтили память погибшей при теракте девушки
СУХУМ, 15 окт - РИА Новости.
Русские соотечественники Абхазии почтили память бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей пятьдесят три года назад при попытке предотвращения теракта на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар, сообщает пресс-служба
Ассоциации российских соотечественников.
Надежда Курченко была проводником Сухумского авиационного отряда. Погибла 15 октября 1970 года в возрасте 19 лет, пытаясь предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар. Посмертно награждена Орденом Красного Знамени.
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"Члены Ассоциации российских соотечественников Абхазии возложили цветы к бюсту бортпроводницы Надежды Курченко, погибшей ровно 53 года назад при попытке предотвратить теракт на борту самолета Батуми – Сухум – Краснодар", - говорится в сообщении.
В возложении, которое прошло в парке имени Надежды Курченко, приняли участие руководители таких общественных организаций как "Гулрыпш. Россодружество", "Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия", ветеранского движения "Надежда", благотворительного фонда "Поддержка" и культурного фонда "Платформа". Соотечественники возложили цветы и почтили память Надежды Курченко минутой молчания.
Курченко была похоронена в Сухуме, в парке, который позже назвали в ее честь. Через 20 лет по просьбе матери бортпроводницы прах Курченко был перезахоронен в городе Глазов
.
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