https://ria.ru/20231015/ssha-1902917144.html

США могут отправить войска для освобождения заложников в секторе Газа

США могут отправить войска для освобождения заложников в секторе Газа - РИА Новости, 15.10.2023

США могут отправить войска для освобождения заложников в секторе Газа

США не намерены отправлять войска на Ближний Восток для участия в палестино-израильском конфликте, однако не исключают возможности задействовать их для... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:14

2023-10-15T17:14

2023-10-15T17:31

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сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США не намерены отправлять войска на Ближний Восток для участия в палестино-израильском конфликте, однако не исключают возможности задействовать их для освобождения удерживаемых в заложниках американских граждан в Газе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала Fox News."Нет никаких планов или намерений отправлять наши войска для участия в конфликте между Израилем и (палестинским движением - ред.) - ХАМАС", - сказал Кирби в воскресном эфире.Как отметил представитель Белого дома, в Вашингтоне активно пытаются установить местоположение удерживаемых в заложниках американцев в Газе, а также их точное число."Для президента это наивысший приоритет, для него нет ничего важнее, нежели вопрос о возвращении американских граждан и их безопасность… Я не стану исключать никаких вариантов действий, когда речь идет о вызволении наших сограждан. Мы работаем над этим ежечасно", - добавил Кирби, когда его попросили уточнить, означает ли это, что американские военные никак не будут задействованы в освобождении заложников в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/ssha-1902913078.html

https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902774383.html

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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, джон кирби, владимир путин, хамас, оон