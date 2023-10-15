https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902937089.html

Спецоперация, 15 октября: контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Спецоперация, 15 октября: контрнаступление ВСУ полностью провалилось - РИА Новости, 15.10.2023

Спецоперация, 15 октября: контрнаступление ВСУ полностью провалилось

О провале контрнаступления ВСУ, обещании Байдена, ходе спецоперации и вызове украинцев в военкоматы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:57

2023-10-15T19:57

2023-10-15T20:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

белгородская область

вооруженные силы украины

павел зарубин

федор вениславский

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. О провале контрнаступления ВСУ, обещании Байдена, ходе спецоперации и вызове украинцев в военкоматы — в материале РИА Новости.Неудачи украинской армииКонтрнаступление противника полностью провалилось, заявил Владимир Путин в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.В то же время президент отметил, что на отдельных участках фронта Киев готовит новые наступательные операции, на которые Россия "соответствующим образом реагирует". Ход спецоперацииПотери ВСУ за минувшие сутки на всех участках фронта составили более 870 военных, 42 бронемашины, семь артиллерийских орудий, 67 автомобилей и 67 дронов.Вооруженные силы России пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп противника в районе острова Алешкинский в Херсонской области, а также отбили пять атак ВСУ на Донецком и одну на Южнодонецком направлениях.Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Малиновки в Запорожской области.Украинские удары по российской территорииНочью ВСУ атаковали российскую территорию дронами — системы ПВО сбили 27 украинских беспилотников — большая часть из них над приграничными Курской (18 БПЛА) и два над Белгородской областями.Позже в Минобороны сообщили о еще двух сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью, которые перехватили около 14:00 мск.Украинцев вызывают в военкоматыИздание "Страна.ua" опубликовало заявление главы пресс-службы сухопутных войск Украины Владимира Фитьо, согласно которому всех военнообязанных в стране, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных.Фитьо, по данным СМИ, отметил, что если у военнообязанного есть право на отсрочку, то он должен предоставить соответствующие документы. В сентябре он же утверждал, что с 1 октября на Украине начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, но мобилизовать их сразу никто не будет.Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее сообщал, что выезд из страны для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием ограничат с 1 октября. Обещание БайденаСША располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю в свете обострения конфликта в секторе Газа, заявил в интервью телеканалу CBS американский президент Джо Байден. Он назвал Соединенные Штаты "самой могущественной страной за всю историю человечества".

https://ria.ru/20231015/putin-1902935185.html

https://ria.ru/20231015/bpla-1902887372.html

https://ria.ru/20231011/ukraina-1901919996.html

https://ria.ru/20231015/izrail-1902914161.html

россия

украина

белгородская область

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россия, украина, владимир путин, белгородская область, вооруженные силы украины, павел зарубин, федор вениславский, в мире