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В Праге начался митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.10.2023
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17:45 15.10.2023 (обновлено: 17:50 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/smi-1902922020.html
В Праге начался митинг в поддержку Палестины
В Праге начался митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.10.2023
В Праге начался митинг в поддержку Палестины
Критике ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, посвящен начавшийся в 16.00 (17.00 мск) в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:45
2023-10-15T17:50
в мире
прага
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Критике ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, посвящен начавшийся в 16.00 (17.00 мск) в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги митинг палестинцев и их сторонников с участием примерно 100 человек, сообщило новостное издание Idnes. "Несмотря на холодную и ненастную погоду, около 100 человек собрались в воскресенье в верхней части Вацлавской площади, чтобы выразить свой протест против ответных действий Израиля в секторе Газа, которые были предприняты после нападения на эту страну боевиков ХАМАС 7 октября. На акции присутствует большое число полицейских, в том числе, из специального антиконфликтного подразделения, готовых действовать в случае каких-либо нарушений порядка", - отмечается в сообщении. Мероприятие организовано гражданской инициативой "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке". Мэрия Праги, по словам ее пресс-секретаря Вита Хофмана, оценила мероприятие в качестве рискованного, поэтому на месте присутствуют представители городских властей. Как уточнил Хофман, существует лишь очень ограниченное число ситуаций, когда власти могут запретить заявленное публичное собрание, например, если оно совпадает с другим мероприятием или если объявленная цель подстрекает к насилию или расовой сегрегации. "В отношении нынешнего митинга, учитывая его направленность, мы учли риск того, что его участники могут произнести речи, противоречащие законодательству, поэтому представители мэрии находятся в тесном контакте с полицией, мы будем совместно осуществлять надзор за ходом мероприятия. Кроме прочего, существует большая вероятность того, что на месте проведения акции состоится стихийный контрмитинг в поддержку действий Израиля", - сообщил Хофман изданию Idnes. Ранее первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил журналистам, что ни полиция, ни МВД не могут заранее ограничить право на собрание при условии соблюдения требований закона. При этом он подчеркнул, что, как и в случае всех потенциально рискованных мероприятий, полиция будет следить за наличием призывов к геноциду, насилию, расовой и этнической ненависти. "Если это произойдет, то, полиция будет действовать в соответствии с чешским законодательством", - подчеркнул Ракушан. В минувший понедельник 9 октября здесь же, на Вацлавской площади, с участием нескольких сотен человек состоялся митинг в поддержку Израиля и его граждан, пострадавших 7 октября от нападения боевиков ХАМАС.
https://ria.ru/20231014/miting-1902829378.html
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в мире, прага, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Прага, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Праге начался митинг в поддержку Палестины

Idnes: в Праге около 100 человек собрались на митинг в поддержку Палестины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖелезная дорога в Праге
Железная дорога в Праге - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Железная дорога в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 15 окт – РИА Новости. Критике ответных действий Израиля в секторе Газа, предпринятых после атак боевиков ХАМАС на эту страну 7 октября, посвящен начавшийся в 16.00 (17.00 мск) в воскресенье на Вацлавской площади в центре Праги митинг палестинцев и их сторонников с участием примерно 100 человек, сообщило новостное издание Idnes.
"Несмотря на холодную и ненастную погоду, около 100 человек собрались в воскресенье в верхней части Вацлавской площади, чтобы выразить свой протест против ответных действий Израиля в секторе Газа, которые были предприняты после нападения на эту страну боевиков ХАМАС 7 октября. На акции присутствует большое число полицейских, в том числе, из специального антиконфликтного подразделения, готовых действовать в случае каких-либо нарушений порядка", - отмечается в сообщении.
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Мероприятие организовано гражданской инициативой "Не нашим именем! - Инициатива за справедливый мир на Ближнем Востоке".
Мэрия Праги, по словам ее пресс-секретаря Вита Хофмана, оценила мероприятие в качестве рискованного, поэтому на месте присутствуют представители городских властей. Как уточнил Хофман, существует лишь очень ограниченное число ситуаций, когда власти могут запретить заявленное публичное собрание, например, если оно совпадает с другим мероприятием или если объявленная цель подстрекает к насилию или расовой сегрегации.
"В отношении нынешнего митинга, учитывая его направленность, мы учли риск того, что его участники могут произнести речи, противоречащие законодательству, поэтому представители мэрии находятся в тесном контакте с полицией, мы будем совместно осуществлять надзор за ходом мероприятия. Кроме прочего, существует большая вероятность того, что на месте проведения акции состоится стихийный контрмитинг в поддержку действий Израиля", - сообщил Хофман изданию Idnes.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил журналистам, что ни полиция, ни МВД не могут заранее ограничить право на собрание при условии соблюдения требований закона. При этом он подчеркнул, что, как и в случае всех потенциально рискованных мероприятий, полиция будет следить за наличием призывов к геноциду, насилию, расовой и этнической ненависти. "Если это произойдет, то, полиция будет действовать в соответствии с чешским законодательством", - подчеркнул Ракушан.
В минувший понедельник 9 октября здесь же, на Вацлавской площади, с участием нескольких сотен человек состоялся митинг в поддержку Израиля и его граждан, пострадавших 7 октября от нападения боевиков ХАМАС.
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В миреПрагаИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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