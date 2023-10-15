https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902852605.html

Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций - РИА Новости, 15.10.2023

Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций

Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:53

2023-10-15T05:53

2023-10-15T08:52

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в мире

экономика

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось", — подчеркнул Сийярто.Министр отметил, что сейчас этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе."Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", — заключил он.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231003/sanktsii-1900066444.html

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