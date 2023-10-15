Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций
Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось", — подчеркнул Сийярто.
Министр отметил, что сейчас этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе.
"Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", — заключил он.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.