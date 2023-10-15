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Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций - РИА Новости, 15.10.2023
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05:53 15.10.2023 (обновлено: 08:52 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902852605.html
Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций
Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций - РИА Новости, 15.10.2023
Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций
Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:53
2023-10-15T08:52
россия
москва
венгрия
петер сийярто
владимир путин
евросоюз
в мире
экономика
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.&quot;Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — &quot;поставить Россию на колени в экономическом плане&quot;, приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. &lt;…&gt; Я думаю, очевидно, что не получилось&quot;, — подчеркнул Сийярто.Министр отметил, что сейчас этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе."Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", — заключил он.В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, москва, венгрия, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, в мире, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Экономика, Санкции в отношении России
Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций

Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Санкции против России, вопреки ожиданиям Евросоюза, не смогли ни поставить Россию на колени в экономическом плане, ни привести к урегулированию украинского конфликта, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«

"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет. <…> Я думаю, очевидно, что не получилось", — подчеркнул Сийярто.

Министр отметил, что сейчас этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе.
"Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают", — заключил он.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Америка признала поражение в санкционной войне с Россией
3 октября, 08:00
 
РоссияМоскваВенгрияПетер СийяртоВладимир ПутинЕвросоюзВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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