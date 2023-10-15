https://ria.ru/20231015/risk-1902846904.html

В КНР опасаются выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля

В КНР опасаются выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля - РИА Новости, 15.10.2023

В КНР опасаются выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля

Палестино-израильский конфликт продолжает обостряться, существует риск его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:28

2023-10-15T03:28

2023-10-15T03:28

в мире

китай

израиль

ван и (политик)

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт продолжает обостряться, существует риск его выхода из-под контроля, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Палестино-израильский конфликт (продолжает - ред.) непрерывно обостряться, существует риск его выхода из-под контроля", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Дипломат добавил, что Китай выступает против любых действий, вредящих гражданскому населению, а также осуждает все действия, нарушающие международное право. "Китай считает, что обеспечение собственной безопасности не может осуществляться за счет причинения вреда ни в чем не повинному гражданскому населению", - добавил он. По его словам, решить палестино-израильский конфликт военными средствами невозможно, а использование насилия ради сдерживания насилия лишь создаст порочный круг. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

китай

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, израиль, ван и (политик), энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году