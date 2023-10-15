https://ria.ru/20231015/rezolyutsiya-1902924606.html

Бразилия внесла правки в проект резолюции СБ ООН по Газе

Бразилия внесла правки в проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 15.10.2023

Бразилия внесла правки в проект резолюции СБ ООН по Газе

Бразилия после консультаций внесла правки в своей проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:04

2023-10-15T18:04

2023-10-15T18:04

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хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

совет безопасности оон

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ООН, 15 окт - РИА Новости. Бразилия после консультаций внесла правки в своей проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. Теперь из текста, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, исчез отдельный пункт с призывом к немедленному прекращению огня. Вместо этого в проекте содержится призыв к сторонам проявлять максимальную сдержанность и отмечается важность недопущения расползания конфликта в регионе. Кроме того, в новом проекте есть пункт с призывом к гуманитарному прекращению огня для обеспечения полного и безопасного гуманитарного доступа ООН. Как и прежде, документ призывает к немедленному освобождению заложников. В бразильском проекте по-прежнему содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Также в документе Бразилии есть призыв к Израилю отменить свое предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. Бразильский проект призывает к созданию гуманитарных коридоров в Газу. Ранее Россия распространила в Совбезе свой проект резолюции с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. В нем не содержится упоминания ХАМАС - в отличие от бразильского проекта. Документ, предложенный российской стороной, строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Проект РФ призывает освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц, кроме того, содержится призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Россия запросила проведения голосования по своему проекту в понедельник в 15.00 (22.00 мск). Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон