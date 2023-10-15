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Конгрессмен призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера - РИА Новости, 15.10.2023
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21:23 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/prizyv-1902944963.html
Конгрессмен призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера
Конгрессмен призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера - РИА Новости, 15.10.2023
Конгрессмен призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера
Палата представителей США должна без промедления провести в понедельник голосование по избранию нового спикера вместо того, чтобы брать выходной и затягивать... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T21:23
2023-10-15T21:23
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Палата представителей США должна без промедления провести в понедельник голосование по избранию нового спикера вместо того, чтобы брать выходной и затягивать этот процесс, заявил в воскресенье конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц. "Нет причин, по которым Палата представителей должна брать выходной в понедельник. Мы должны избрать (конгрессмена - ред.) Джима Джордана спикером палаты", - написал законодателей в своем аккаунте в соцсети X. Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты. Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет палаты представителей. В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, джо байден, кевин маккарти
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Кевин Маккарти
Конгрессмен призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера

Конгрессмен Гетц призвал членов Палаты представителей избрать нового спикера

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Палата представителей США должна без промедления провести в понедельник голосование по избранию нового спикера вместо того, чтобы брать выходной и затягивать этот процесс, заявил в воскресенье конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.
"Нет причин, по которым Палата представителей должна брать выходной в понедельник. Мы должны избрать (конгрессмена - ред.) Джима Джордана спикером палаты", - написал законодателей в своем аккаунте в соцсети X.
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Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты.
Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет палаты представителей.
В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.
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