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В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 15.10.2023
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22:48 15.10.2023 (обновлено: 22:59 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/pozhar-1902950948.html
В Петербурге загорелся автосервис
В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 15.10.2023
В Петербурге загорелся автосервис
Спасатели тушат пожар площадью 600 "квадратов" в автосервисе в Санкт-Петербурге, ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:48
2023-10-15T22:59
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар площадью 600 "квадратов" в автосервисе в Санкт-Петербурге, ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 22.15 ликвидировано открытое горение в автосервисе на улице Фучика в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. Как уточнил собеседник агентства, в 20.30 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся автосервис

МЧС: в Петербурге тушат пожар в автосервисе площадью 600 "квадратов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар площадью 600 "квадратов" в автосервисе в Санкт-Петербурге, ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22.15 ликвидировано открытое горение в автосервисе на улице Фучика в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил собеседник агентства, в 20.30 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.
К тушению пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.
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