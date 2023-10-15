https://ria.ru/20231015/pozhar-1902950948.html

В Петербурге загорелся автосервис

В Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 15.10.2023

В Петербурге загорелся автосервис

Спасатели тушат пожар площадью 600 "квадратов" в автосервисе в Санкт-Петербурге, ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:48

2023-10-15T22:48

2023-10-15T22:59

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спасатели тушат пожар площадью 600 "квадратов" в автосервисе в Санкт-Петербурге, ликвидировано открытое горение, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 22.15 ликвидировано открытое горение в автосервисе на улице Фучика в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. Как уточнил собеседник агентства, в 20.30 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)