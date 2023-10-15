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В США рассказали об усилиях по нормализации отношений на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2023
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17:24 15.10.2023 (обновлено: 17:25 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/politika-1902918754.html
В США рассказали об усилиях по нормализации отношений на Ближнем Востоке
В США рассказали об усилиях по нормализации отношений на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2023
В США рассказали об усилиях по нормализации отношений на Ближнем Востоке
Администрация США "не ставила на паузу" переговоры по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако с началом обострения конфликта в Газе... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:24
2023-10-15T17:25
в мире
израиль
россия
сша
джейк салливан
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Администрация США "не ставила на паузу" переговоры по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако с началом обострения конфликта в Газе этот вопрос перестал быть приоритетным, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу NBC."Никакой формальной паузы не произошло, мы не нажимали на кнопку "паузы". Я бы сказал, что ключевым фокусом дипломатических усилий США является сиюминутная ситуация (в Газе - ред.). В то же время, более долгосрочная цель, заключающаяся в мирном существовании региона и нормализации отношений Израиля, также во многом является объектом нашего внимания", - сказал Салливан.На фоне нового витка эскалации палестино-израильского конфликта ряд влиятельных СМИ сообщили на текущей неделе, что Эр-Рияд принял решение приостановить процесс нормализации отношений с Израилем. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
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в мире, израиль, россия, сша, джейк салливан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Джейк Салливан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США рассказали об усилиях по нормализации отношений на Ближнем Востоке

Салливан: США сместили фокус дипломатических усилий на ситуацию в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПеремещение жителей Газы с севера на юг сектора
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Администрация США "не ставила на паузу" переговоры по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, однако с началом обострения конфликта в Газе этот вопрос перестал быть приоритетным, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу NBC.
"Никакой формальной паузы не произошло, мы не нажимали на кнопку "паузы". Я бы сказал, что ключевым фокусом дипломатических усилий США является сиюминутная ситуация (в Газе - ред.). В то же время, более долгосрочная цель, заключающаяся в мирном существовании региона и нормализации отношений Израиля, также во многом является объектом нашего внимания", - сказал Салливан.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
На фоне нового витка эскалации палестино-израильского конфликта ряд влиятельных СМИ сообщили на текущей неделе, что Эр-Рияд принял решение приостановить процесс нормализации отношений с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
14 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияСШАДжейк СалливанХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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