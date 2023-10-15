https://ria.ru/20231015/operatsiya-1902851160.html

Армия Израиля перенесла начало наземной операции, пишут СМИ

Армия Израиля перенесла начало наземной операции, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2023

Армия Израиля перенесла начало наземной операции, пишут СМИ

Армия Израиля планировала начать наземную операцию в эти выходные, однако сдвинула сроки на несколько дней из-за погодных условий, сообщает газета New York... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:07

2023-10-15T05:07

2023-10-15T05:07

израиль

сеймур херш

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия Израиля планировала начать наземную операцию в эти выходные, однако сдвинула сроки на несколько дней из-за погодных условий, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей Армии обороны Израиля, которые поделились с изданием незасекреченными деталями плана. Ранее газета Haaretz сообщала, что Армия обороны Израиля готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию. "Вторжение изначально планировалось осуществить в выходные, но оно было отложено на несколько дней, по крайней мере - частично из-за облачности, которая затруднила бы израильским пилотам и операторам беспилотных летательных аппаратов обеспечение прикрытия наземных сил с воздуха", - говорится в материале. По данным газеты, военные Израиля готовятся войти на территорию сектора Газа "в ближайшие дни", а "десяткам тысяч солдат отдан приказ захватить город Газа и уничтожить нынешнее руководство анклава". При этом издание подчеркивает, что остается неясно, что Израиль будет делать с городом Газа, если ему удастся захватить его. Сообщается, что в операции помимо пехоты будут задействованы танки, саперы, а также спецназ. "Сухопутные войска будут прикрыты военными самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией, ведущей огонь с суши и моря", - отмечает издание. New York Times со ссылкой на неназванного представителя движения ХАМАС пишет, что военные планируют устраивать израильским войскам засады в туннелях северной части Газы. Операция, как пишет газета, может ввергнуть Израиль в "многомесячные кровопролитные городские бои", как над землей, так и в "лабиринте туннелей". Издание подчеркивает, что операция может стать крупнейшей наземной операцией Израиля с момента вторжения в Ливан в 2006 году. Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на израильские источники сообщил, что Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM, что приведет к полному уничтожению города в воскресенье или понедельник. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/obsuzhdenie-1902846680.html

https://ria.ru/20231015/primirenie-1902847833.html

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израиль, сеймур херш, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире, сектор газа