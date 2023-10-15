https://ria.ru/20231015/obstrel-1902907087.html
Армия Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана
Армия Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана - РИА Новости, 15.10.2023
Армия Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана
Армия Израиля ведет ответный артиллерийский огонь после обстрела израильского военного поста на границе с Ливаном, следует из сообщения израильской армии в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:00
2023-10-15T16:00
2023-10-15T16:06
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия Израиля ведет ответный артиллерийский огонь после обстрела израильского военного поста на границе с Ливаном, следует из сообщения израильской армии в Telegram-канале.В воскресенье армия Израиля сообщала об обстрелах противотанковыми ракетами ее поста на границе с Ливаном."После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста Армии Обороны Израиля вдоль ливанской границы солдаты Армии обороны Израиля в настоящее время отвечают артиллерийским огнем в направлении запуска", - говорится в сообщении армии.Также в сообщении говорится об обстреле военного поста движения "Хезболла".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана
Армия обороны Израиля заявила, что ведет ответный обстрел Ливана из артиллерии
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Армия Израиля ведет ответный артиллерийский огонь после обстрела израильского военного поста на границе с Ливаном, следует из сообщения израильской армии в Telegram-канале
.
В воскресенье армия Израиля сообщала об обстрелах противотанковыми ракетами ее поста на границе с Ливаном.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
"После первоначального сообщения об обстреле противотанковыми ракетами военного поста Армии Обороны Израиля вдоль ливанской границы солдаты Армии обороны Израиля в настоящее время отвечают артиллерийским огнем в направлении запуска", - говорится в сообщении армии.
Также в сообщении говорится об обстреле военного поста движения "Хезболла".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
США толкают Израиль к уничтожению
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.