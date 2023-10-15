https://ria.ru/20231015/obstrel-1902902737.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:26

2023-10-15T15:26

2023-10-15T15:26

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 14.45 из Галицыновки по Донецку выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров, в 14.55 - 3 снаряда аналогичного калибра, в 14.55 из населенного пункта Дзержинск по Горловке было выпущено 4 снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в СЦКК. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк