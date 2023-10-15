https://ria.ru/20231015/obstrel-1902885445.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе - РИА Новости, 15.10.2023
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области шестью дронами-камикадзе, кроме того, 13 взрывных устройств было... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:00
2023-10-15T13:00
2023-10-15T13:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_134:0:3072:1653_1920x0_80_0_0_32dd60e82b1bab6fa5260bf7f01f5f40.jpg
БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области шестью дронами-камикадзе, кроме того, 13 взрывных устройств было сброшено с беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 14 октября. В субботу украинские военные выпустили 108 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 13 боеприпасов было сброшено с дрона. Кроме того, украинский беспилотник был сбит в Белгородском районе, 4 населенных пункта области были атакованы дронами-камикадзе. "В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе село Логачёвка атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Сёла Солнцевка и Наумовка атаковали с помощью дронов-камикадзе. Также в Солнцевке с дрона сброшено два осколочных боеприпаса, в Наумовке – один осколочный боеприпас. МАПП "Нехотеевка" обстреляли 4 раза из артиллерии. Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В хуторе Угрим повреждена ЛЭП. По данным главы области, в Волоконовском районе 22 раза из гранатомета и три раза из миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, один из который был посажен. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 3 прилета. По окраине села Репяховка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. В поселке Красная Яруга с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено", - добавил Гладков. В Шебекинском городском округе, до данным губернатор, по селу Новая Таволжанка выпущено два минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов, также в селе с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Два раза из миномета и 10 раз из гранатомета ВСУ обстреляли хутор Марьино. По селу Середа выпущено 4 минометных снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. По селу Муром выпущено 3 минометных снаряда, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. МАПП "Шебекино" обстрелян 6 раз из миномета. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров
https://ria.ru/20231015/pvo-1902848606.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область шестью дронами-камикадзе
БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области шестью дронами-камикадзе, кроме того, 13 взрывных устройств было сброшено с беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
В воскресенье губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 14 октября. В субботу украинские военные выпустили 108 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе 13 боеприпасов было сброшено с дрона. Кроме того, украинский беспилотник был сбит в Белгородском районе
, 4 населенных пункта области были атакованы дронами-камикадзе.
В Белгородской и Курской областях перехватили 27 беспилотников ВСУ
"В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе село Логачёвка атаковали с помощью дрона-камикадзе", - написал Гладков.
Он добавил, в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Сёла Солнцевка и Наумовка атаковали с помощью дронов-камикадзе. Также в Солнцевке с дрона сброшено два осколочных боеприпаса, в Наумовке – один осколочный боеприпас. МАПП "Нехотеевка" обстреляли 4 раза из артиллерии. Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. В хуторе Угрим повреждена ЛЭП.
По данным главы области, в Волоконовском районе 22 раза из гранатомета и три раза из миномета ВСУ
обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, один из который был посажен.
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"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое – установлено 3 прилета. По окраине села Репяховка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. В поселке Красная Яруга с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. В настоящий момент электроснабжение частично восстановлено", - добавил Гладков.
В Шебекинском городском округе, до данным губернатор, по селу Новая Таволжанка выпущено два минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов, также в селе с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Два раза из миномета и 10 раз из гранатомета ВСУ обстреляли хутор Марьино. По селу Середа выпущено 4 минометных снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. По селу Муром
выпущено 3 минометных снаряда, также с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. МАПП "Шебекино" обстрелян 6 раз из миномета.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров
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