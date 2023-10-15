https://ria.ru/20231015/krizis-1902939649.html

США назначили спецпосланника по решению гумкризиса в секторе Газа

США назначили спецпосланника по решению гумкризиса в секторе Газа - РИА Новости, 15.10.2023

США назначили спецпосланника по решению гумкризиса в секторе Газа

Президент США назначил Дэвида Сэттерфилда спецпосланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, который возглавит усилия США по срочному разрешению... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:17

2023-10-15T20:17

2023-10-15T20:17

в мире

сша

ближний восток

израиль

энтони блинкен

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Президент США назначил Дэвида Сэттерфилда спецпосланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, который возглавит усилия США по срочному разрешению сложившегося гуманитарного кризиса в секторе Газа, заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен. "Спецпосланник Сэттерфилд возглавит усилия американской дипломатии по срочному разрешению гуманитарного кризиса в секторе Газа, включая работу по содействию оказанию жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и обеспечению безопасности мирных граждан в координации с ООН и партнерами США", - говорится в обнародованном заявлении госсекретаря. Как отметил Блинкен, среди прочего Сэттерфилд будет курировать гуманитарный ответ на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также поддерживать реализацию инициатив Агентства США по международному развитию. Согласно заявлению Блинкена, Сэттерфилд – кадровый дипломат с более чем 40-летним стажем работы в таких странах, как Сирия, Тунис, Саудовская Аравия и Ливан. В прошлом он занимал пост помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, а также активно курировал вопросы палестино-израильского конфликта в госдепе и Белом доме.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

сша

ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, энтони блинкен, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году