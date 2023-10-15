https://ria.ru/20231015/konflikt-1902926640.html

В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем

В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем - РИА Новости, 15.10.2023

В Палестине назвали условие для прекращения конфликта с Израилем

Арабо-израильские конфликты будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:27

2023-10-15T18:27

2023-10-15T18:27

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ТУНИС, 15 окт - РИА Новости. Арабо-израильские конфликты будут продолжаться до тех пор, пока палестинцы не обретут свое независимое государство со столицей в Иерусалиме, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш. "Если оккупация не прекратится в соответствии с международной законностью и, если палестинский народ не получит свои полные национальные права, включая право на самоопределение и создание государства со столицей в Иерусалиме, конфликты продолжатся", - сказал аль-Хаббаш. По словам советника Аббаса, "приоритетом палестинского руководства в настоящий момент является прекращение агрессии в отношении сектора Газа, для того, чтобы остановить кровопролитие" жителей анклава, а также "начало политических переговоров, которые привели бы к прекращению оккупации как таковой". "В конце концов, этот раунд (противостояния между Израилем и ХАМАС) закончится, каким бы ни был его исход. Но если оккупация продолжится, мы должны ожидать еще одного раунда, и, возможно, других раундов, которые могут быть более жестокими, потому что, как я сказал, проблема в наличии оккупации", - сказал советник палестинского президента. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, иерусалим, россия, владимир путин, хамас, оон