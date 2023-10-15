https://ria.ru/20231015/koflikt-1902943084.html

Палестина выразила надежду на сбалансированное урегулирование конфликта

Палестина выразила надежду на сбалансированное урегулирование конфликта - РИА Новости, 15.10.2023

Палестина выразила надежду на сбалансированное урегулирование конфликта

Руководство Палестины рассчитывает на возобновление деятельности ближневосточного квартета, чтобы сбалансировать единоличный контроль США в деле урегулирования... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:49

2023-10-15T20:49

2023-10-15T20:57

в мире

израиль

сша

палестина

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 15 окт - РИА Новости. Руководство Палестины рассчитывает на возобновление деятельности ближневосточного квартета, чтобы сбалансировать единоличный контроль США в деле урегулирования арабо-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш. "Мы надеемся, что будет найден путь для возобновления работы международного квартета, чтобы появился баланс вместо единоличного контроля США над политическим процессом (по ближневосточному урегулированию)", - сказал советник Махмуда Аббаса. По его словам, "продолжение единоличного патронажа США над политическим процессом, означает, что Израиль будет и дальше иметь абсолютную свободу действий". Ранее сообщалось, что США и Евросоюз заблокировали деятельность ближневосточного квартета международных посредников. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

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в мире, израиль, сша, палестина, махмуд аббас, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году