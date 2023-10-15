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Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США - РИА Новости, 15.10.2023
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16:50 15.10.2023 (обновлено: 17:48 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/izrail-1902914161.html
Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США
Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США - РИА Новости, 15.10.2023
Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США
Администрация США получила от Израиля информацию о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента Джо... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:50
2023-10-15T17:48
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джейк салливан
оон
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Администрация США получила от Израиля информацию о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан."Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней", — сказал он.Кроме того, заверил Салливан, Вашингтон намерен координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать мирным палестинцам доступ к "предметам базовой необходимости" и защиту от израильских бомбардировок.Позже министр энергетики Израиля Исраэль Кац подтвердил, что решение возобновить подачу воды было согласовано премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Джо Байденом. По его словам, воду откроют в определенной точке для жителей южной части сектора, что позволит ужесточить беспрецедентную общую блокаду Газы.По информации радиостанции Kan, Израиль возобновил подачу воды в южный район анклава, чтобы стимулировать жителей эвакуироваться из северных районов.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших, раненых и пропавших без вести иностранцы, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джейк салливан, оон
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джейк Салливан, ООН
Израиль частично возобновил подачу воды в секторе Газа, утверждают в США

США заявили, что получили от Израиля данные о восстановлении подачи воды в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Администрация США получила от Израиля информацию о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, заявил в интервью телеканалу CNN советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа. Этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней", — сказал он.
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Кроме того, заверил Салливан, Вашингтон намерен координировать усилия с Израилем, Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать мирным палестинцам доступ к "предметам базовой необходимости" и защиту от израильских бомбардировок.
Позже министр энергетики Израиля Исраэль Кац подтвердил, что решение возобновить подачу воды было согласовано премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Джо Байденом. По его словам, воду откроют в определенной точке для жителей южной части сектора, что позволит ужесточить беспрецедентную общую блокаду Газы.
По информации радиостанции Kan, Израиль возобновил подачу воды в южный район анклава, чтобы стимулировать жителей эвакуироваться из северных районов.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Среди погибших, раненых и пропавших без вести иностранцы, в том числе россияне. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжейк СалливанООН
 
 
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