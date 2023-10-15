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"Исламский джихад" заявил, что наносит удары по району Нахаль Оз в Израиле

"Исламский джихад" заявил, что наносит удары по району Нахаль Оз в Израиле - РИА Новости, 15.10.2023

"Исламский джихад" заявил, что наносит удары по району Нахаль Оз в Израиле

Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") заявили, что наносят удары ракетами "Бадр-1"по району Нахаль Оз на юге Израиля. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:32

2023-10-15T14:32

2023-10-15T14:43

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исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") заявили, что наносят удары ракетами "Бадр-1"по району Нахаль Оз на юге Израиля."Бригады "Аль-Кудс" обстреливают скопления противника в районе Нахаль Оз ракетами "Бадр-1", - говорится в заявлении военного крыла "Исламского джихада".

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в мире, юг, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году