https://ria.ru/20231015/izrail-1902842449.html

Армия Израиля заявила об ударах по центрам командования ХАМАС

Армия Израиля заявила об ударах по центрам командования ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2023

Армия Израиля заявила об ударах по центрам командования ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования, говорится в официальном... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:16

2023-10-15T01:16

2023-10-15T01:57

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования, говорится в официальном Telegram-канале военных."В течение дня Армия обороны Израиля продолжала наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа… Среди целей, по которым были нанесены удары, — террористы, центры оперативного командования и десятки минометных пусковых установок", — уточняется в публикации.Кроме того, ЦАХАЛ добавил, что нейтрализовал несколько бойцов движения ХАМАС, которые выходили из туннеля в секторе Газа, а также атаковал сам туннель. Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231015/izrail-1902838960.html

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году