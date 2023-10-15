https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846335.html
Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой
Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой - РИА Новости, 15.10.2023
Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой
Каждый год в России заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек, и это число продолжит расти, но РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T03:05
2023-10-15T03:05
2023-10-15T09:57
общество
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый год в России заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек, и это число продолжит расти, но плавно, сообщил РИА Новости президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров."Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно", — пояснил Егоров.Он отметил, что сейчас на ранней стадии удается выявить примерно 25 процентов больных россиян. "Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например, на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения", — уточнил Егоров.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65 процентов всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20 процентов населения мира. При этом 40 процентов слепых потеряли зрения от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным — 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще знают о своей болезни. Международный день "Белой трости" (International White Cane Safety Day), как символ слепоты, установлен 15 октября. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.
https://ria.ru/20230926/nauka-1898548682.html
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общество, россия, евгений егоров, воз, здоровье - общество
Общество, Россия, Евгений Егоров, ВОЗ, Здоровье - Общество
Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой
Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой заболевают 100 тысяч россиян в год
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый год в России заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек, и это число продолжит расти, но плавно, сообщил РИА Новости президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.
«
"Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно", — пояснил Егоров.
Он отметил, что сейчас на ранней стадии удается выявить примерно 25 процентов больных россиян.
"Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например, на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения", — уточнил Егоров.
Российские ученые нашли взаимосвязь между глаукомой и депрессией
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65 процентов всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20 процентов населения мира.
При этом 40 процентов слепых потеряли зрения от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным — 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще знают о своей болезни.
Глаукома — заболевание глаз, основной признак которого заключается в повышении уровня внутриглазного давления, изменения полей зрения и снижение остроты зрения. Болезнь носит прогрессирующий и постоянно утягощающийся (прогредиентный) характер, после нее наступает слепота.
Международный день "Белой трости" (International White Cane Safety Day), как символ слепоты, установлен 15 октября. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.
Международный день "белой трости"