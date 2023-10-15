https://ria.ru/20231015/glaukoma-1902846335.html

Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой

Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой - РИА Новости, 15.10.2023

Профессор рассказал, сколько людей в России заболевают глаукомой

Каждый год в России заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек, и это число продолжит расти, но РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T03:05

2023-10-15T03:05

2023-10-15T09:57

общество

россия

евгений егоров

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый год в России заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек, и это число продолжит расти, но плавно, сообщил РИА Новости президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров."Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно", — пояснил Егоров.Он отметил, что сейчас на ранней стадии удается выявить примерно 25 процентов больных россиян. "Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например, на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога. Ну а для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения", — уточнил Егоров.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 65 процентов всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. Эта возрастная группа составляет 20 процентов населения мира. При этом 40 процентов слепых потеряли зрения от глаукомы. Глаукомой в мире болеют не менее 60 миллионов человек (по некоторым данным — 100 миллионов). В России болезнь выявлена у 1,3 миллиона человек, еще полмиллиона могут быть больны, но пока еще знают о своей болезни. Международный день "Белой трости" (International White Cane Safety Day), как символ слепоты, установлен 15 октября. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

https://ria.ru/20230926/nauka-1898548682.html

https://ria.ru/20231015/trost-1902484362.html

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общество, россия, евгений егоров, воз, здоровье - общество