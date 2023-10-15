https://ria.ru/20231015/gaza-1902956262.html

В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине

В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине - РИА Новости, 15.10.2023

В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине

По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью исключить из реестра актов гражданского состояния, поскольку все члены семей погибли в результате... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:54

2023-10-15T23:54

2023-10-15T23:55

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью исключить из реестра актов гражданского состояния, поскольку все члены семей погибли в результате израильских обстрелов и авиаударов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. "По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью выписать из реестра актов гражданского состояния, потому что абсолютно все члены семей погибли в результате израильских бомбардировок", - уточнили в министерстве. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,7 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило 1,4 тысячи человек, несколько тысяч израильтян и почти десять тысяч палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 155 израильтян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году