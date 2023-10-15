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В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине - РИА Новости, 15.10.2023
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23:54 15.10.2023 (обновлено: 23:55 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/gaza-1902956262.html
В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине
В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине - РИА Новости, 15.10.2023
В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине
По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью исключить из реестра актов гражданского состояния, поскольку все члены семей погибли в результате... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:54
2023-10-15T23:55
в мире
израиль
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью исключить из реестра актов гражданского состояния, поскольку все члены семей погибли в результате израильских обстрелов и авиаударов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. "По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью выписать из реестра актов гражданского состояния, потому что абсолютно все члены семей погибли в результате израильских бомбардировок", - уточнили в министерстве. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,7 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило 1,4 тысячи человек, несколько тысяч израильтян и почти десять тысяч палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 155 израильтян.
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РИА Новости
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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе около 50 семей погибли при израильских атаках, заявили в Палестине

Минздрав Палестины: в Газе около 50 семей погибли при израильских атаках

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью исключить из реестра актов гражданского состояния, поскольку все члены семей погибли в результате израильских обстрелов и авиаударов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
"По меньшей мере 50 семей в секторе Газа пришлось полностью выписать из реестра актов гражданского состояния, потому что абсолютно все члены семей погибли в результате израильских бомбардировок", - уточнили в министерстве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,7 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило 1,4 тысячи человек, несколько тысяч израильтян и почти десять тысяч палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 155 израильтян.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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