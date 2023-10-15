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Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу - РИА Новости, 15.10.2023
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:23
2023-10-15T23:23
2023-10-15T23:31
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
антониу гутерреш
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без предусловий."В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН - сделать два решительных гуманитарных призыва. (Обращаясь к – ред.) ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам… в секторе Газа", - сказано в заявлении генсека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, антониу гутерреш, хамас
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ХАМАС
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
Гутерреш призвал Израиль предоставить доступ в Газу, а ХАМАС выдать заложников