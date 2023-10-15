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Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу - РИА Новости, 15.10.2023
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23:23 15.10.2023 (обновлено: 23:31 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/gaza-1902953871.html
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу - РИА Новости, 15.10.2023
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T23:23
2023-10-15T23:31
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
антониу гутерреш
хамас
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без предусловий."В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН - сделать два решительных гуманитарных призыва. (Обращаясь к – ред.) ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам… в секторе Газа", - сказано в заявлении генсека.
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, антониу гутерреш, хамас
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ХАМАС
Гутерреш призвал Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в Газу

Гутерреш призвал Израиль предоставить доступ в Газу, а ХАМАС выдать заложников

© РИА Новости / Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу, а ХАМАС – немедленно освободить заложников без предусловий.
"В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН - сделать два решительных гуманитарных призыва. (Обращаясь к – ред.) ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам… в секторе Газа", - сказано в заявлении генсека.
 
В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокАнтониу ГутеррешХАМАС
 
 
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