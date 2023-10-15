https://ria.ru/20231015/gaza-1902950398.html

В Израиле заявили, что за день поразили 250 военных целей в Газе

В Израиле заявили, что за день поразили 250 военных целей в Газе - РИА Новости, 15.10.2023

В Израиле заявили, что за день поразили 250 военных целей в Газе

РМОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что за сутки поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:35

2023-10-15T22:35

2023-10-15T22:59

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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хамас

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РМОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что за сутки поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида."За сутки Армия обороны Израиля поразила примерно 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа. По точным данным ЦАХАЛ и службы безопасности Израиля, был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид", - сообщила армия в своем Telegram-канале.По информации армии, авиация Израиля в течение дня наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС и палестинскому движению "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон