https://ria.ru/20231015/gaza-1902944574.html

На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч человек, утверждает Израиль

На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч человек, утверждает Израиль - РИА Новости, 15.10.2023

На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч человек, утверждает Израиль

С севера на юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев, сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T21:14

2023-10-15T21:14

2023-10-15T22:48

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С севера на юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев, сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг", — говорится в публикации.В минувшую пятницу Израиль предписал жителям сектора Газа переместиться на юг региона. Это касается 1,1 миллиона человек. Как подчеркивал представитель ЦАХАЛ Йонатан Конрикус, израильские военные оценят число оставшихся мирных жителей, если ситуация позволит, начнутся боевые операции.ООН призвала Израиль отменить предписание, так как перемещение более чем миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти сектора Газа и правительство Палестины на Западном берегу отвергли это требование, назвав его вторым исходом после насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231015/iran-1902919484.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас