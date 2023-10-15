На юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч человек, утверждает Израиль
Армия Израиля заявила о перемещении более 600 тысяч палестинцев на юг Газы
© AP Photo / Hatem MoussaПеремещение жителей Газы с севера на юг сектора
© AP Photo / Hatem Moussa
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С севера на юг сектора Газа эвакуировались 600 тысяч палестинцев, сообщил телеканал i24NEWS со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"ЦАХАЛ сообщает, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу Израиль предписал жителям сектора Газа переместиться на юг региона. Это касается 1,1 миллиона человек. Как подчеркивал представитель ЦАХАЛ Йонатан Конрикус, израильские военные оценят число оставшихся мирных жителей, если ситуация позволит, начнутся боевые операции.
ООН призвала Израиль отменить предписание, так как перемещение более чем миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти сектора Газа и правительство Палестины на Западном берегу отвергли это требование, назвав его вторым исходом после насильственного переселения палестинцев с их земель в 1948 году.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.