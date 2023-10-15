https://ria.ru/20231015/gaza-1902941856.html

СМИ: старшие офицеры сухопутных сил Израиля летают с ВВС над Газой

СМИ: старшие офицеры сухопутных сил Израиля летают с ВВС над Газой - РИА Новости, 15.10.2023

СМИ: старшие офицеры сухопутных сил Израиля летают с ВВС над Газой

Старшие офицеры сухопутных сил Израиля летают с ВВС страны над сектором Газа, чтобы увидеть направления ожидаемых маневров в ходе предстоящей операции в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:44

2023-10-15T20:44

2023-10-15T20:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Старшие офицеры сухопутных сил Израиля летают с ВВС страны над сектором Газа, чтобы увидеть направления ожидаемых маневров в ходе предстоящей операции в секторе, сообщает издание Times of Israel. "Как узнало Times of Israel, старшие офицеры сухопутных сил в последние дни были привлечены к полетам с ВВС Израиля над территорией сектора Газа, чтобы увидеть сверху направления ожидаемых маневров военных. Бригадным и батальонным командирам показали с боевых вертолетов, откуда ожидается ввод сухопутных войск в ходе предстоящего военного наступления на сектор Газа", - сообщает издание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Израильские СМИ сообщают, что число погибших израильтян в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло до по меньшей мере 1,4 тысячи человек. В воскресенье минздрав Палестины сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году