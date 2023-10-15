https://ria.ru/20231015/gaza-1902940340.html

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном гуманитарную ситуацию в Газе

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном гуманитарную ситуацию в Газе - РИА Новости, 15.10.2023

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном гуманитарную ситуацию в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном гуманитарную ситуацию в Газе, сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:25

2023-10-15T20:25

2023-10-15T20:25

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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном гуманитарную ситуацию в Газе, сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Сегодня (15 октября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном (просьба о встрече исходила от американской стороны). В ходе беседы обсуждались последние события в палестинском и израильском контекстах, а также гуманитарная ситуация в Газе. Оба министра поделились впечатлениями от своих визитов в регион. Министры также обсудили вопросы расширения НАТО", - сообщили в МИД Турции. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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