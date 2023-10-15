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Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 15.10.2023
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19:51 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/gaza-1902936659.html
Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу
Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 15.10.2023
Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал открыть погранпереходы для немедленной доставки гумпомощи в Газу на фоне "быстро ухудшающейся ситуации". РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:51
2023-10-15T19:51
в мире
израиль
жозеп боррель
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал открыть погранпереходы для немедленной доставки гумпомощи в Газу на фоне "быстро ухудшающейся ситуации". "Гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается… Мы призываем открыть пограничные переходы для немедленной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить гибель большего количества невинных людей", - написал он в сети X. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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в мире, израиль, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу

Боррель призвал открыть погранпереходы для экстренной доставки гумпомощи в Газу

© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал открыть погранпереходы для немедленной доставки гумпомощи в Газу на фоне "быстро ухудшающейся ситуации".
"Гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается… Мы призываем открыть пограничные переходы для немедленной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить гибель большего количества невинных людей", - написал он в сети X.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек.
Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильЖозеп БоррельХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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