https://ria.ru/20231015/gaza-1902936659.html

Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу

Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 15.10.2023

Боррель призвал открыть погранпереходы для доставки гумпомощи в Газу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал открыть погранпереходы для немедленной доставки гумпомощи в Газу на фоне "быстро ухудшающейся ситуации". РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:51

2023-10-15T19:51

2023-10-15T19:51

в мире

израиль

жозеп боррель

хамас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал открыть погранпереходы для немедленной доставки гумпомощи в Газу на фоне "быстро ухудшающейся ситуации". "Гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается… Мы призываем открыть пограничные переходы для немедленной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению. Необходимо принять меры, чтобы предотвратить гибель большего количества невинных людей", - написал он в сети X. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,4 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

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в мире, израиль, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году