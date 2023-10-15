https://ria.ru/20231015/gaza-1902929185.html

Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси

Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 15.10.2023

Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:48

2023-10-15T18:48

2023-10-15T19:06

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них - дети, заявил он в воскресенье на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Видеозапись со встречи приводит представитель президента Египта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", - отметил ас-Сиси.По его словам, отсутствие политических перспектив решения палестинского вопроса многие годы лишает надежды палестинцев мирно отстоять свои права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

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в мире, египет, россия, израиль, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году