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Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 15.10.2023
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18:48 15.10.2023 (обновлено: 19:06 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/gaza-1902929185.html
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 15.10.2023
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:48
2023-10-15T19:06
в мире
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энтони блинкен
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них - дети, заявил он в воскресенье на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Видеозапись со встречи приводит представитель президента Египта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", - отметил ас-Сиси.По его словам, отсутствие политических перспектив решения палестинского вопроса многие годы лишает надежды палестинцев мирно отстоять свои права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, египет, россия, израиль, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Россия, Израиль, Энтони Блинкен, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси

ас-Сиси: действия Израиля в Газе выходят за рамки обороны, погибло 12,5 тысяч

© AP Photo / Leo CorreaДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них - дети, заявил он в воскресенье на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Видеозапись со встречи приводит представитель президента Египта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).
Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", - отметил ас-Сиси.
По его словам, отсутствие политических перспектив решения палестинского вопроса многие годы лишает надежды палестинцев мирно отстоять свои права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреЕгипетРоссияИзраильЭнтони БлинкенАбдель Фаттах ас-СисиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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