https://ria.ru/20231015/gaza-1902929185.html
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси - РИА Новости, 15.10.2023
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:48
2023-10-15T18:48
2023-10-15T19:06
в мире
египет
россия
израиль
энтони блинкен
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779862_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f85e7d9dfff86ee9854644130e683a3c.jpg
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них - дети, заявил он в воскресенье на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Видеозапись со встречи приводит представитель президента Египта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", - отметил ас-Сиси.По его словам, отсутствие политических перспектив решения палестинского вопроса многие годы лишает надежды палестинцев мирно отстоять свои права.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
египет
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779862_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7b5265d384d464a02181f1a46843a83a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, израиль, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Россия, Израиль, Энтони Блинкен, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Действия Израиля в Газе выходят за рамки самообороны, заявил ас-Сиси
ас-Сиси: действия Израиля в Газе выходят за рамки обороны, погибло 12,5 тысяч
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что действия Израиля в секторе Газа выходят за рамки самообороны, за три последних операции в Газе погибли 12,5 тысячи гражданских палестинцев, 2,5 тысячи их них - дети, заявил он в воскресенье на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Видеозапись со встречи приводит представитель президента Египта в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
).
Блинкен совершает турне по арабским странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
"Та ответная реакция, которая сейчас наблюдается, выходит за рамки самообороны. Это беспрецедентный кризис. Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить эскалацию. Если будет промедление с решениями по прекращению военных действий, еще больше мирных людей пострадают", - отметил ас-Сиси.
По его словам, отсутствие политических перспектив решения палестинского вопроса многие годы лишает надежды палестинцев мирно отстоять свои права.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Америка перестает любить Израиль